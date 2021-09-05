Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu
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Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu

Datça'da yapılan Sanayi Ağacı heykeli tartışmaya neden oldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine yapılan heykel, tartışma konusu oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişine yapılan heykel, tartışma konusu oldu.

Heykeltraş Elbruz Denge tarafından ilçedeki sanayinin girişine konulmak üzere 3 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında "Sanayi Ağacı" heykeli yapıldı.

Dallarında meyve olarak sanayi esnafının çalışmalarında kullandığı iş aletlerinin tasvir edildiği heykel, düzenlemesi yapılarak sanayi girişine yerleştirildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın da yer aldığı heykel açılışı, sanayi esnafının katılmaması nedeniyle ertelendi. Heykel açılışının ertelenmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete sosyal medya hesabından "CeHaPe'nin sanayi devrimi Sanayi Ağacı" ifadesini kullanarak heykelin fotoğrafını paylaştı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, gazetecilere, heykeltraş Elbruz Denge tarafından sanayi esnafına hediye olması için hazırlanan ve kendilerinin de projeden mutluluk duyduğu ağacın sanayi girişine yerleştirildiğini söyledi.

Hazırlanan ağaca sanayi esnafının işlerinde kullandığı aletlerin asılarak sergilendiğini belirten Uçar, "Heykeli hazırlayan arkadaşlar sanayi esnafına geç haber vermişler. Ben de kendilerine neden acele ettiklerini gerekirse bir hafta sonra da açabileceğini söyledim. Ama 'sanayi yakın, arkadaşları çağırırız' dediler. Haberlerde 'kimse katılmadı' deniliyor ancak 10-15 esnafımız yine geldi. Eğer önceden haber verilse diğer esnaflarımız da katılırdı." diye konuştu.

Uçar, açılışın belediyeyle alakalı olmadığını ancak olayın kendilerine mal edildiğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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