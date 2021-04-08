Datça'da Kovid-19 ve genel asayiş denetimi yapıldı

Datça ilçesinde, Kaymakam Mesut Çoban'ın da katılımıyla genel asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Datça ilçesinde, Kaymakam Mesut Çoban'ın da katılımıyla genel asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla market, lokanta, gıda, giyim benzin istasyonları gibi iş yerlerinde genel asayiş ve Kovid-19 konularında denetimler yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Reşadiye Mahallesi dört yol mevkisindeki trafik denetimine katıldı. Kaymakam Çoban, araç sürücülerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Çoban'a İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

Denetimlere "Sakız" isimli polis köpeği de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan