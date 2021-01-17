Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı
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Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı

17.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:10

Muğla'nın Datça ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogramlık ay balığı denize salındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogramlık ay balığı denize salındı.

Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı'nda tekneyle denize açılan Umut Kantarlı ile Serkan Akdeniz'in oltasına ay balığı takıldı. Balığı denizden çıkarma anlarını cep telefonuyla görüntüleyen balıkçılar, ay balığını tekrar denize bıraktı.

Umut Kantarlı, AA muhabirine, ay balığını İnce Burun mevkisinde yakaladıklarını söyledi.

Balığı yüzeye çektiklerinde büyüklüğünü görünce şaşırdıklarını belirten Kantarlı, "Balık, yaklaşık 400 kilogram vardı. Ay balığının neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk. Bunun için balığı tekneye çıkarmadan saldık." dedi.

Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı
Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı
Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı
Datça'da balıkçılar tuttukları ay balığını tekrar denize bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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