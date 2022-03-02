Datça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı, Mehmet Çil - Güncel
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MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında dün 23.00 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, can salı içindeki 9 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.