Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 40 kilometre açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu
Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu
Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,0 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Thodex Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 23:21:28. #1.15#

title