Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı
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Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı

Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi" açıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi" açıldı.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi ve ilçe bazında afet yönetiminin bilinçli şekilde yürütülmesi için kurulan merkezin açılışını, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ve Datça İtfaiye Amiri Can Özkan yaptı.

Sanayi bölgesine yakın bir alana konumlandırılan merkez, herhangi bir afet durumunda ulaşım ve lojistik sorunu yaşamayacak. Emniyet ve diğer kamu kurumlarıyla kesintisiz iletişim halinde olabilecek.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi Muğla İl Temsilcisi Barış Muştu, Datça'da mevcut bulunan yerleşkenin biraz daha geliştirilmesi ve tanıtımı yapılması için açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Datça'nın daha huzurlu ve barış içinde, insanların daha mutlu olması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Uçar, eğitim merkezinin bahçesine zeytin ağacı dikimi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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