Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5,5 ölçtü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İLÇEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Servet Uzun
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