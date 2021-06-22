Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini 5,5 ölçtü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ÇOK SAYIDA İLÇEDE HİSSEDİLDİ
Deprem, yerin yaklaşık 11,40 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 41,77 kilometre olarak ölçüldü. Deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.