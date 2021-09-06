Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.04'te merkez üssü ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 40.66 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'den hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil