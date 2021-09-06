Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.04'te merkez üssü ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 40.66 kilometre uzaklıkta ve yerin 7.08 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezi ile kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye'den hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Gülben Ergen Derya Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 18:49:33. #1.15#

title