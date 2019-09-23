Dasdas'ın yeni oyunu , tiyatroseverlerle buluşuyor!

23.09.2019 15:24

Mert Fırat ve Tülin Özen'i bir araya getiren, PEN Edebiyat Ödülü sahibi Almanya'nın en önemli yazarlarından Moritz Rinke imzalı 'Westend/ Batının Sonu', 27 Eylül'de ilk kez tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon sayısız kapalı gişe oyunu sahneye koyan DasDas'ın yeni sezon oyunlarından 'Westend/ Batının Sonu', 27 Eylül'de prömiyer yapıyor. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı oyun, PEN dahil birçok önemli edebiyat ödülüne sahip olan ve oyuncu kimliğiyle de tanınan Alman yazar Moritz Rinke tarafından kaleme alındı. Süpervizörlüğünü Almanya'da pek çok oyun sahneye koyan Hakan Savaş Mican'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul'un üstlendiği 'Westend/ Batının Sonu', bu yüzyılın tüm bireysel trajedilerinin komedisini sarsıcı bir dille ortaya koyuyor.

Oyunda, Eduard ve Charlotte, şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde yıllar sonra yeniden buluştukları eski bir arkadaşlarını ve komşularını ağırlıyor. Pandora'nın Kutusu'nun açıldığı bu anda konuşulmaya cesaret edilmeyen konular, sınırlarda dolaşan konuklar, saatler geçtikçe beklenmeyen dönüşümleriyle bu küçük grup, seyircinin önyargılarını alt üst edecek.

Prömiyer biletleri tükenen 'Westend/ Batının Sonu', 29 Eylül'de de DasDas Sahne'de olacak. Oyunun biletleri Biletix'te satışta…

Kaynak: Bültenler