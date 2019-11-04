DasDas Atölye, birbirinden farklı içeriklerle sezonu açmaya hazırlanıyor

04.11.2019 15:26

Geçtiğimiz sezondan beri atölye programlarıyla geniş bir kitleye ulaşan DasDas, bu sene DasDas Atölye ile misafirlerine televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının mutfağının kapılarını açmaya hazırlanıyor.

DasDas Atölye bu kapsamda ekranların çok izlenen programlarının arkasındaki BBO Yapım ile işbirliği yaparak TV Format Atölyesi'ni konuklarıyla buluşturacak. Mesleğine alternatif başka arayış içinde olanları, sahip olduğu fikri nasıl değerlendireceğini bilmeyenleri ve çalışmalarının profesyonel platformlara ulaşmasını isteyenleri hedefleyen atölye kapsamında yapımcı ve yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile yapımcı Mahperi Altun Uçar, televizyon dünyasına dair pek çok önemli bilgi paylaşacak.

Fikrin formatlaşması, Prime Time ve gündüz kuşağı programları, seyirci analizi ve reyting okuma gibi konu başlıklarının yer aldığı atölyenin sonunda bu alanda ilerlemek isteyen katılımcılar sektörle buluşma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: Bültenler