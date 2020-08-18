Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu sözleşme yeniledi
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Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu sözleşme yeniledi

Darüşşafaka Tekfen, basketbolcular Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu ve Emircan Koşut ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

18.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:56

Darüşşafaka Tekfen, basketbolcular Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu ve Emircan Koşut ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Hakan Kasapkaraoğlan, genel menajer Ahmet Eran ve oyuncular katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Eran, Berk ile Emircan'ın biten sözleşmelerini uzattıklarını, bir yıl daha mukavelesi olan Doğuş ile de anlaşmayı yenilediklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüsten dolayı dünyanın 3-4 aydır günlük faaliyetlerden uzak kaldığına dikkati çeken Eran, "Hayat devam ediyor. Bizler de sezon hazırlıklarına başladık. Mevcut kadroyu korumak istiyorduk, bunu büyük oranda başardık. Türk oyuncularımızın gösterdiği gösterdiği performans önümüzdeki sezon açısından da önemliydi." diye konuştu.

Darüşşafaka Tekfen ile sözleşme uzatan oyunculardan Berk Demir, son 2 sezondur yeşil-siyahlı formayı giydiğini hatırlatarak, "Bu bence kısa bir süre ama bu süreçte Darüşşafaka hayatımın parçası oldu. Dolu dolu iki sene geçirdim. Burası benim için aile gibi. Tamamlanmayan sezonda da iyi gidiyorduk. Bir sıkıntı olmaması halinde bu sezon da iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu ise uzun süredir Darüşşafaka'da olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"2005'de Darüşşafaka Okulu'na gelmemle başladı. 2020 yılındayız ve uzun bir süreyi burada geçirdim. Desteğini esirgemeyen birçok insan olmuştur. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Geçen seneki Türk kadroyu korumak önemliydi. Uzun süredir birlikte oynamamızdan birbirimize alışmıştık ve bunun meyvelerini toplamaya başlamıştık. Umuyorum daha da iyi olacak."

Kulüpte iyi ve huzurlu bir ortam yakaladıklarını anlatan Doğuş, "Koronavirüs nedeniyle salonlardan uzak kaldık. Basketbol oynamayı ve izlemeyi çok özledim. Daha önce yaşamadığımız bir tecrübe oldu. Fiziksel olarak bazı aksaklıklar yaşadık. Basketbol sezonu başladıktan sonra umuyorum sağlıklı bir ortam olur." şeklinde konuştu.

Pivot Emircan Koşut da tanıdığı ve alıştığı bir yerde kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Önümüzdeki sezonun tamamlanmasını ve herkes için sağlık temenni ediyorum. Gelecek sezon da elimizden geleni yapıp Darüşşafaka'yı daha da yukarılara çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Darüşşafaka Tekfen'de 3 oyuncu sözleşme yeniledi

Kaynak: AA

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