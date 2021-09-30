Darüşşafaka bağışçılarının hobileri burs olacak - Haberler
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Darüşşafaka bağışçılarının hobileri burs olacak

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Darüşşafaka bağışçılarının hobileri burs olacak

Yakacık Darüşşafaka Rezidansları'nda yaşayan bağışçıların düzenlediği kermesten elde edilen 50 bin lira, 1.000 öğrencinin eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlandı.

Yakacık Darüşşafaka Rezidansları'nda yaşayan bağışçıların düzenlediği kermesten elde edilen 50 bin lira, 1.000 öğrencinin eğitiminde kullanılmak üzere Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlandı.

Darüşşafaka Cemiyeti açıklamasına göre, Yakacık Darüşşafaka Rezidansları'nda yaşayan bağışçılar, bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru eserlerini "Geleneksel Kermes" etkinliğinde satışa sundu. Örgüden dikişe, keçeden ahşap boyamaya, takı tasarımından resme, seramikten rölyefe, nakıştan dantele kadar çeşitli el işlerinin yer aldığı kermes organizasyonuna 50'nin üzerinde Darüşşafaka bağışçısı katıldı. Satışlardan elde edilen 50 bin lira, 1.000 öğrencinin eğitimine destek olması için Darüşşafaka Cemiyetine bağışlandı.

1997'den bu yana rezidans hizmetlerini sürdüren Darüşşafaka'nın Türkiye genelindeki 4 rezidansında, 500'e yakın kişi ikamet ediyor. Cemiyetin açtığı Yakacık rezidansının ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla rezidansları da hayata geçirildi.

Rezidanslarda verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bir kereye mahsus toplu bağış yapmak ve 65 yaşın üzerinde olmak gerekiyor.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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