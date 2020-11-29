Darth Vader rolüne hayat veren oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren İngiliz oyuncu David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren İngiliz oyuncu David Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren 85 yaşındaki aktör David Prowse hayatını kaybetti. Prowse, filmler boyunca konuşmaları yapmış ancak yapımcı George Lucas'ın isteğiyle Darth Wader seslendirmesini James Earl Jones yapmıştı. Jedi'nin Dönüşü filminde ise maskesiz Darth Vader'ı canlandırması beklenen Prowse'un yerine Sebastian Shaw oynamıştı.

"GÜÇ ONUNLA OLSUN, HER ZAMAN"

Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak "Güç onunla olsun, her zaman" ifadelerini kullanarak, "Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dediği belirtildi. Prowse'un kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldığı da ifade edildi.

DAWID PROWSE KİMDİR?

1 Temmuz 1935 doğumlu olan İngiliz vücut geliştirici, halter ve oyuncu David Prowse'un en ünlü rolü Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader rolüdür. Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolünü David Prowse oynamıştır. Film boyunca konuşmaları da o yapmıştır ancak George Lucas'ın isteğiyle onun sesi değil James Earl Jones'un seslendirilmesi kullanılmıştır. Jedi'ın Dönüşü filminde maskesiz Darth Vader sahnesinde onun oynaması beklerken bu sefer de yerine Sebastian Shaw kullanılmıştır. Filmdeki dövüş sahnelerinde ise rolünü Bob Anderson'a bıraktı. David Prowse birkaç fan filminde oynamakla beraber birçok Star Wars etkinliğine katılmaktadır. 1968 tarihli "The Champions" dizisinde ufak bir rol oynamıştır. A Clockwork Orange adlı filmde, yazarın yardımcısını oynamıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı