Darp Olayından Sonra Şarkı Söylediği Görüntüleri Ortaya Çıkan Sıla'dan İlk Açıklama: Orada Ağıt Yakıyordum

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasında devam eden 'Şiddet Davası'nda ortaya çıkan yeni görüntülerde şarkıcının vücudunda darp izlerinin görülmediği iddia edildi. Şiddet gördüğünü iddia ettiği günden 18 saat sonra şarkı söylerken görüntüleri çıkan Sıla, olay hakkında yazar Nagehan Alçı'ya açıklama yaparak "Ben orada ağıt yakıyordum" dedi.

"BERBAT BİR RUH HALİNDEYDİM"

Sıla'nın olay sonrası görüntülerini paylaşan Kanal D habere ateş püsküren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, görüntülerden sonra Sıla'ya ulaştı. Alçı "Yazıklar olsun sana Kanal D Haber!" başlıklı yazısı şöyle: Sıla'ya "Nedir bu görüntüler?" diye sorunca şunları söyledi: "Olayın ertesi günü berbat bir ruh halindeyim. Arkadaşlar beni teselli etmek için geliyor, gidiyor. Psikiyatrist Cem Mumcu 2 yıl boyunca benim psikolojik danışmanlığımı yaptı. Daha sonra ahbap olduk. O akşam da hem dertleşmek hem de muayene olmak için Cem'i de davet etmiştim. Zaten görüntülerde yanımda var. Bir ara o akşamdan anları story (hikaye) olarak koymuş. Sonra hemen sildi ama herhalde oradan almışlar.

"BEN ORADA AĞIT YAKIYORUM"

Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum."

"GÖRÜNTÜLERDE EĞLENEN BİR KADIN YOK FERHAT EDEN BİR KADIN VAR"

Sıla'nın hatırlattığı bu nokta çok önemli. Açın bakın görüntülere… "Yazıklar olsun sana!", "Yazıklar olsun inşallah!", "Bu aşktan hayır yok" diye haykırıyor. Yani o görüntülerde eğlenen bir kadın yok, feryat eden bir kadın var. Morluklar meselesine gelince… Orada da yayınlanan kısımda buzlama yapıldığını söyledi Sıla. Zaten bulanık, pek bir şey görmek mümkün değil. Sizinle bunu daha net göreceğiniz 2 fotoğraf paylaşıyorum.

O GECENİN BUZLANMAMIŞ KARELERİNE GAZETECİ BİLAL ÖZCAN ULAŞMIŞ

Bu haber hem kadına karşı şiddeti desteklemesi, hatta teşvik etmesi hem de tahrif edilmiş görüntüler üzerine uydurma hikaye yazılması ile iletişim fakültelerinde okutulmayı hak ediyor."