Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada dayak yiyen şahıs, daha sonra evinden aldığı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi yaraladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada darp edilen şahıs, evinden aldığı tüfekle 3 kişi yaraladı.

ARAZİ TARTIŞMASI YÜZÜNDEN DARP EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi'ndeki evine giden H.A. kapı komşuları İlyas K. ve Sadık K. ile yolda karşılaştı. Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olduğu iddia edilen taraflar arasında tartışma cıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, İlyas K. ve Sadık K. tarafından dövülerek darp edildi.

GERİ DÖNÜP 3 KİŞİYİ VURDU

Evine giden H.A, aldığı tüfek ile tekrar geri gelerek İlyas K, Sadık K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadını tüfekle vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA