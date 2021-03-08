Darbedilen kadının annesi, eski kocayı yalanladı: Tartışma 'alkol'den dolayı başladı

Boşandığı Emriye M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap, savunmasında eski eşinin kendisine çocuğuyla görüştürmeyeceğini söylemesiyle olayın yaşandığını iddia etmişti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren kızını ziyaret eden anne Dursune M. burada yaptığı açıklamada eski kocanın savunmasını çürüttü.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Dursune M., "Karakoldan aradılar bizi karakol vasıtasıyla öğrendik. Emriye'nin eski eşiyle kavga ettiğini, hastanede olduğunu, çocuğun da karakolda olduğunu bize karakoldan memurlar haber verdi. Aslında öyle sadece geçimsizliği vardı, onun yüzünde boşandı kızım. Zaten direkt anlaşmalı olarak boşandı uzatmadan. Onun haricinde bir şey yoktu" dedi.

"ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞMESİNE BİZ TEŞVİK ETTİK"

Çocuğun babasına düşkün olduğu için görüşmesini kendilerinin teşvik ettiğini belirten Dursune M., "Çocuğumuz babasına çok düşkün olduğu için biz zaten kendimiz görüştürüyorduk onunla. Çünkü çocuk çok aşırı düşkündü babasına" diye konuştu.

Kızına yönelik şiddetin daha önce de yaşandığını belirten Dursune M., "Uzaklaştırması olmuştu. Daha önce de biz şikayetçi olmuştuk kendisinden. Emriye'yi darbetmeye yine kalkmıştı. Ondan sonra özür dileyince, olayı kapatmıştık" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUN YANINDA NEDEN İÇİYORSUN"

Dün yaşanan olayın sebebini anlatan Dursune M., "Dün de öyle sessiz sakin gelip çocuğu aldı. Gayet her şey yolundaydı. Hiçbir şeyi yoktu. Şüphelendirici bir durumu yoktu. Sadece akşam işte alkollü olup hâlâ elinde alkolle çocuğun yanında olmasından dolayı Emriye sinirlenip 'neden böyle yaptığını' sormuş. Kızım 'Ben sana karışmıyorum, istediğini yapabilirsin ama çocuğun yanında neden yapıyorsun' dediğinde direkt onunun saldırısına uğradı. Görüntülerde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

TORUNUMUN DURUMU İYİ

Kızının ve torununun sağlık durumundan bahseden ve saldırganın hak ettiği cezasını bulmasını isteyen Dursune M., "Adalete güveniyorum. Bu saatten sonra en ağır cezayı alsın, çıkmasın oradan inşallah. Çıkamasın. Kızımın dururumu iyi. Çok şükür iyiye gidiyor. Dünden daha iyi bugün. Gözünü hâlâ tam açamıyor çünkü ödemleri var. Şişlikleri var. Torunum da iyi. Amcasının çocukları var yanında. Oynuyor onlarla. Şu an o da iyi" açıklamasında bulundu.