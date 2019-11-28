Darıca'da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor
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Darıca'da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor

Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri "Kariyer Günleri" adlı söyleşi programı ile Darıcalılarla buluşturmaya devam ediyor.

28.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:55
Darıca'da Kariyer Günleri Hikmet Yaşar ile devam ediyor

Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri "Kariyer Günleri" adlı söyleşi programı ile Darıcalılarla buluşturmaya devam ediyor.


Her ay Darıca Belediyesi Kültür Merkezi'nde geçekleşen Kariyer Günleri buluşmasının bu ayki konuğu ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekimi Dr. olacak. Darıca'nın sevilen ve başarılı isimlerinden Dr. Hikmet Yaşar, 28 Kasım Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleşecek söyleşi programında mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinliklerin devam edeceğini belirterek Darıcalıları söyleşi programına davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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