Darende'de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

02.10.2019 15:58

Malatya'nın Darende ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Sağlıklı yaşama, kalp hastalıklarına, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürüyüş düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüş, ilçe merkezindeki Üçgen Park'ta sona erdi.

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Mehmet Fatih Yılmaz, yürüyüş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bireylerin düzenli fiziksel aktivite yapmadığını söyledi.

Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil topum tabanlı, çok sektörlü, alanlı ve kültürel bir yaklaşım gerektirdiğine değinen Yılmaz, "Fiziksel hareketsizlik, dünyada ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sıradadır. Düzenli yapılan fiziksel aktivite; obezite, yüksek tansiyon, diyabet, depresyon ve kolon kanseri gibi birçok hastalığa karşı koruyucudur. Kişilere çocukluktan başlayarak fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak çok büyük önem taşımaktadır." dedi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı İsa Özkan, daire amirleri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA