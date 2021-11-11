Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti - Haberler
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Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kıraç arazilere badem fidanı dikti.

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kıraç arazilere badem fidanı dikti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenledi.

"Daha yeşil bir Darende" sloganıyla ilçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve beraber görev yaptığı polis memurları, polis hatıra ormanındaki 10 dönümlük alana aşılı badem fidanı dikti.

Aileleriyle fidan dikim etkinliğine katılan polis memurları, çocuklarıyla 500 bademi toprakla buluşturdu.

Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

Darende'de polisler kıraç arazilere badem fidanı dikti

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri
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