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Darende'de ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Darende'de ev yangını korkuttu

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Darende'nin Gökyar Mahallesinde Mehmet Erol'a ait evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Darende itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu evin çatısı tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Darende'de ev yangını korkuttu

Darende'de ev yangını korkuttu

Darende'de ev yangını korkuttu

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