Darcy Fırtınası: Kuzey Avrupa'da kar altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Darcy Fırtınası: Kuzey Avrupa'da kar altında

07.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:11
Darcy Fırtınası: Kuzey Avrupa'da kar altında

Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi aldına girerken, Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor.

Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi aldına girerken, Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor.

Hollanda makamları, kötü hava koşulları nedeniyle tüm koronavirüs test merkezlerini kapattı.

Ulaşımda sorunlar yaşanırken, kuzey bölgeleri kar altında kalan Almanya'yla demiryolu ulaşımı da sekteye uğradı.

Darcy Fırtınası'ndan kaynaklanan soğuk hava dalgası İngiltere'nin bazı eksimlerinde de etkili oldu.

Hollanda'da kırmızı alarm verilirken, rüzgarın şiddetinin satte 90 kilometreyi bulabileceği ve "acı soğuk" yaşanacağı tahmininde bulunuldu.

Gün boyu yoğun kar yağışı düşerken, yollarda gecikmeler yaşandı. Halka yola çıkmama çağrısı yapıldı.

Einhoven Havaalanı kapatılırken, uçuşlar Almanya'ya yönlendirildi. Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda da gecikmeler yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

















Almanya'da da kar yağışı trafik sıkışıklıklarına ve tren seferlerinde gecikmelere yol açtı.

Cumartesi gününden bu yana 222 trafik kazası yapandığı bildirildi.

Almanya'da gece saatlerinde kar yağışının artması bekleniyor.

Belçika'da daha az kar yağışı görülürken, yetkililer hafta boyunca yaşanacak soğuk havaya hazınlanıyor.

İngiltere'de ise Darcy Fırtınası'nın ülkenin güneydoğusu ve doğusuna kar yağışı ve sert rüzgarlar getirebileceği uyarısı yapıldı.

Soğuk havanın hafta ortasına dek sürmesi bekleniyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi
Magazin Demet Akalın Didem Kınalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darcy Fırtınası: Kuzey Avrupa'da kar altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 21:12:07. #1.15#
title