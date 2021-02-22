Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
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Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı

22.02.2021 11:24 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:28
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı

ADANA'da eşi tarafından darbedildikten sonra gururuna yediremeyip evlerinin balkonundan atlayarak ayakları ve beli kırılan Fatma B.'nin (21) kocası Şahin B. (22) polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da eşi tarafından darbedildikten sonra gururuna yediremeyip evlerinin balkonundan atlayarak ayakları ve beli kırılan Fatma B.'nin (21) kocası Şahin B. (22) polis ekiplerince yakalandı. Fatma B.'nin hakkında şikayetçi olduğu Şahin B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Şubat günü Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin darbettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şahin B., olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, eşi Fatma B., mahalledeki vatandaşların bakışları arasında yaşadıkları binanın 2. katındaki balkondan aşağı atladı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜFatma B.'nin düşme anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.'nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı.GENÇ KADINA KORUMA KARARIAdana Valiliği, Fatma B.'in evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma B, 22 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin B. tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİOlayın ardından polis, Şahin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahin B.'nin merkez Yüreğir ilçesinde bir evde saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan Şahin B.'nin, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin B., önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatma B.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


- Adana
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı
Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayıp yaralanan kadının eşi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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