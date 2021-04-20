Dara Antik Kenti Ptt Pullarında

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, "Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını, 20 Nisan 2021 tarihinde tedavüle sundu.

"Kültür Varlıklarımız (Dara Antik Kenti)" konulu 3,00 TL (30x60 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 8,50 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa çıktı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 20 Nisan 2021 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü'ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve Mardin PTT Merkez Müdürlüğünün 20.04.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.

Kaynak: Bültenler