DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu
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DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, yanlarında bulunan heyetle Çukurca ilçesinde devam eden Tarihi Kale Evleri ve Emir Şaban Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Alkan, DAP heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizde halihazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan projeler istişare edildi. En yakın zamanda ilçemizin değerleri olan tarihi yerlerin onarım çalışmalarını bitirerek yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi. - HAKKARİ

DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu
DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu
DAP heyeti Çukurca'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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