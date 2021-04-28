Dansın iyileri, Dünya Dans Günü'nde bir araya getiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dansın iyileri, Dünya Dans Günü'nde bir araya getiriliyor

Dansın iyileri, Dünya Dans Günü'nde bir araya getiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl 'Dünya Dans Günü' olarak kutlanan 29 Nisan'a özel olarak Red Bull yeni bir hareket başlatıyor.

Her yıl 'Dünya Dans Günü' olarak kutlanan 29 Nisan'a özel olarak Red Bull yeni bir hareket başlatıyor. Şirket, dünya çapında dansa gönül veren herkesi küresel dans zincirinin bir parçası olmaya davet ediyor.

RedBull, UNESCO'nun tescili ile her yıl 29 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Dans Günü'ne özel olarak küresel bir dans hareketi başlatıyor. Verilen bilgiye göre, dansa ilgi duyan ve yeteneğine güvenen herkesin katılabileceği bu harekette tek bir ortak hedef var: o da gönlünce ve özgürce dans edebilmek. Red Bull TV üzerinden Dünya Dans Günü'ne özel olarak Red Bull Media House yapımı özel bir seçki ilgililerini bekliyor. Breakdans tarihinin derinliklerine bir yolculuk sunan 'ABC of Breaking', yoksulluk ve güçlüklerden ortaya çıkan breakdans'ın ünlü B-Boy'larından hayat hikayelerine ışık tutan 'Break'n Reality', Avrupa'nın en bilinen dans gruplarından biri olan 'Flying Steps'i işleyen 'Following Steps', 2015 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu B-Boy Lilou'nun dansa olan tutkusunu aktardığı 'RoxRite ve Lilou ile Buluşmalar', kadınların breakdans arenasındaki yükselişinin konu alındığı 'Rise of the Girls' isimli dans belgeseli ve daha pek çok fazlası Red Bull TV'de.

Dansa atfedilen bu günde kendisine ve pistlere meydan okumak isteyenler için Red Bull Dance'in resmi global sosyal medya hesapları üzerinden 29 Nisan tarihinde hareketli bir etkinlik düzenlenecek. 24 saat boyunca sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının en yeteneklileri tarafından başlatılacak bu harekete isteyenler koreografiyi bozmadan zincire dahil olacak, isteyenlerse kendi zincirini sıfırdan oluşturacak.

DANCE YOUR STYLE 2021 YAKINDA GERİ DÖNÜYOR

Verilen bilgiye göre, izleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021çok yakında dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek.

BC ONE 2021 BREAK DANSIN İYİLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans yarışmalarından biri olan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli break dansçılar yeteneklerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor.

Yarışmalarla ilgili bilginin şirketin web adresinde yer aldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanma öncesi yine aynı görüntü! Bodrum'un girişinde uzun araç kuyrukları oluştu
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dansın iyileri, Dünya Dans Günü'nde bir araya getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:27:05. #1.14#

title