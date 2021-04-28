Dansın en iyileri Dünya Dans Günü'nde bir araya geliyor

Her yıl 'Dünya Dans Günü' olarak kutlanan 29 Nisan'a özel olarak Red Bull, küresel dans hareketi başlattı.

Her yıl 'Dünya Dans Günü' olarak kutlanan 29 Nisan'a özel olarak Red Bull, küresel dans hareketi başlattı. En iyi dansçıların bir araya geldiği harekette, kişilerin gönlünce ve özgürce dans etmesi hedefleniyor.

Red Bull, UNESCO'nun tescili ile her yıl 29 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Dans Günü'ne özel olarak küresel bir dans hareketi başlattığını duyurdu. Dansa ilgi duyan ve yeteneğine güvenen herkesin katılabileceği bu harekette tek bir ortak hedef var, o da gönlünce ve özgürce dans edebilmek.

Dünya Dans Günü'ne özel olarak çok özel bir seçki ilgililerle buluşacak. Breakdans tarihinin derinliklerine bir yolculuk sunan 'ABC of Breaking', yoksulluk ve güçlüklerden ortaya çıkan breakdans'ın en ünlü B-Boy'larından hayat hikayelerine ışık tutan 'Break'n Reality', Avrupa'nın en bilinen dans gruplarından biri olan 'Flying Steps'i işleyen 'Following Steps', 2015 Red Bull BC One Dünya Şampiyonu B-Boy Lilou'nun dansa olan tutkusunu aktardığı 'RoxRite ve Lilou ile Buluşmalar', kadınların breakdans (breaking) arenasındaki yükselişinin konu alındığı 'Rise of the B-Girls' isimli dans belgeseli ve daha pek çok fazlasına Red Bull TV'den ulaşılabilecek.

29 NİSAN'DA ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

Dansa atfedilen bugün de kendisine ve pistlere meydan okumak isteyenler için Red Bull Dance'in resmi global sosyal medya hesapları üzerinden 29 Nisan Perşembe günü hareketli bir etkinlik düzenlenecek. 24 saat boyunca sürecek dans düellosu herkesin katılımına açık olacak. Dans dünyasının en yeteneklileri tarafından başlatılacak bu harekete isteyenler koreografiyi bozmadan zincire dahil olacak, isteyenlerse kendi zincirini sıfırdan oluşturacak.

RED BULL DANCE YOUR STYLE 2021 YAKINDA GERİ DÖNÜYOR

İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021 çok yakında dans sahnesinin en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek.

BREAKDANSIN EN İYİLERİNİ BİR ARAYA GELİYOR

Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar yeteneklerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor.

Yarışmalar ve başlatılan dans hareketiyle ilgili detaylı bilgiye markanın internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı