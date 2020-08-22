Danla Bilic ve Cemal Can Canseven aynı karede buluştu! Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven ve fenomen Danla Bilic birlikte poz verdiler. "Biz hazırız" notuyla Instagram hesabından kareleri paylaşan Danla Bilic, beğeni yağmuruna tutuldu.

Youtuber Danla Bilic ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler. İkili, çekim için bir araya gelmesi takipçilerini heyecanlandırdı.

Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü. İkilini kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.

ESPRİSİ GERÇEK SANILDI

Cemal Can ile Danla Bilic, Cemal Can Survivor için Dominik Adası'ndayken Danla Bilic'in espri yaparak daha önce evlenip boşandıklarını söylemesi ile gündem olmuşlardı.