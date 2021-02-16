Danla Bilic'in sevgili kim? Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi?
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Danla Bilic'in sevgili kim? Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi?

16.02.2021 15:34 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:38
Danla Bilic'in sevgili kim? Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi?

Ünlü Youtuber Danla Bilic instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Danla Bilic'in sevgilisi olduğu iddia edilen Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman mı? Poyraz Teoman hayatı ve biyografisi nedir? Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi? Danla Bilic'in sevgili kim?

Ünlü Youtuber Danla Bilic instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Danla Bilic'in sevgilisi olduğu iddia edilen Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'in sevgilisi Poyraz Teoman mı? Poyraz Teoman hayatı ve biyografisi nedir?Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi? Danla Bilic'in sevgili kim? İşte detaylar haberimizde...

PORAZ TEOMAN KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Poyraz Teoman, TED Ankara Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında 1 yıl boyunca Paris'te Erasus programına katıldı.

DANLA BİLİC'İN SEVGİLİSİ KİM?

Bilic, Sevgililer Günü'nde birlikte Dubai'ye gittiği Poyraz Teoman ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare kafaları karıştırdı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Danla Bilic'in sevgili kim? Poyraz Teoman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Danla Bilic'le Poyraz Teoman sevgli mi?
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