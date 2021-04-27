Danla Bilic'in Poyraz Teoman'la evlendiği iddiası

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in evlendiği iddiası kafaları karıştırdı. Bilic'in paylaştığı fotoğrafa "Evlendi mi" yorumunu yapan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi. Akalın'ın yorumundan sonra açıklama yapan ünlü fenomen iddiaları yalanladı.

Şöhretini Youtube'da çektiği makyaj videoları ile yakalayan Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman ile aşk yaşamaya devam ediyor. Şu sıralar tatil yaptığı Miami'de çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Danla Bilic, kafaları karıştıran bir yorumla karşılaştı.

''EVLENDİN Mİ?'' YORUMU

Sosyal medya fenomeninin karelerin altına, "Evlendin mi" diye yorum atan Demet Akalın, bir anda magazin gündemini değiştirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA EVLENİBİLİR

Kullanıcıların aklına o yorumdan sonra 'acaba evlendi mi?' sorusu gelirken çok geçmeden Bilic'ten yanıt geldi. Ünlü fenomen, Akalın'ın yorumuna, "Yok yok" diyerek yanıt verdi. Ancak ikilinin önümüzdeki aylarda evleneceği iddia edildi.