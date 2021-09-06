Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...
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Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...

Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrılan ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, büyük bir şok yaşadı. Bilic'i evinde taciz ettiler. İşte detaylar...

'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, sosyal medya hesabından yaşadığı tacizi anlattı.

Evinin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yaparak evinin kapısının önüne gelindiğini ve aylarca kendisine sapık gibi mesaj atıldığını dile getiren Bilic, Instagram hesabından isyan etti.

"BİR DAHA RAHATSIZ EDERSENİZ..."

Bilic açıklamasında şunları söyledi: "Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."

26 yaşındaki Danla Bilic, geçtiğimiz ay sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrıldığını açıklamıştı. Bilic, daha önce "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...
Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...
Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...
Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması...

Kaynak: Snob Magazin

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Danla Bilic'i evinde taciz ettiler! İşte ilk açıklaması... - Haberler Magazin
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