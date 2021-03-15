Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak

Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediyelerdeki hangi organ tarafından yapılacağı konusunda nihai kararını verdi. Artık belediye başkanları, belediyenin iştiraklerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak. Geçtiğimiz günlerde de Danıştay, belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına karar vermişti.

Danıştay'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de ilgilendiren önemli bir karara imza attı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtilmişti. Bunun üzerine genelgeye için dava açıldı ve mahkeme tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Mahkeme'nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay'a geldi. Danıştay da genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verdi. Böylece belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacak.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, "O atamaları belediye meclisi yapacak" başlıklı yazısında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aldığı bu nihai kararı duyurdu.

Güneri, konuya ilişkin yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Danıştay, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediyelerdeki hangi organ tarafından yapılacağı konusunda nihai kararını verdi.

YETKİ BELEDİYE MECLİSİNE DEVREDİLDİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yıllardır belediye başkanlarının kullandığı yetkinin belediye başkanlarından alınıp Belediye Meclisi'ne devredilmesine gerektiğine hükmetti.

BAKANLIK GENELGE YAYINLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel seçimlerden kısa bir süre sonra, 15 Mayıs 2019 tarihinde bir genelge yayınladı.

Genelgede, belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi yetkisinin belediye meclislerine verildiği belirtildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından belediye başkanlarının şirket yönetimlerine atadığı kişilerin tescil yapılmamaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mansur Yavaş'ın seçilmesinin ardından belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO şirketine Kerim Yılmaz atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesini gerekçe gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Yılmaz'ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

MAHKEME, KARARI AYKIRI BULMUŞTU

Bunun üzerine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, Kerim Yılmaz'ın tescil işleminin yapılmamasını yasaya aykırı buldu. Bunun üzerine Yılmaz, BELKO Genel Müdürü olarak atandı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mahkeme'nin verdiği karara itiraz edildi. Bunun üzerine dosya Danıştay'a geldi.

Danıştay'da son sözü söyleme makamı olan İdari Dava Daireleri Kurulu da, geçtiğimiz ay toplanarak tüm belediye başkanlarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Kurul, belediye başkanlarının yetkisini kısıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ YAYINLANACAK

Oyçokluğuyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BAŞKANLARIN YETKİSİ KISITLANDI

Bu kararın ardından belediye başkanları, belediye şirketlerinin yönetimine belediye meclislerinin onayı olmadan yönetici atayamayacaklar."

BELEDİYELERİN YARDIM TOPLAYAMACAĞI KARARI ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı bir genelge yayımlamıştı. İBB, bu genelgenin iptali için başvurduğu Danıştay, belediyelerin yardım kampanyası düzenleyerek para toplayamayacağına karar vermişti. Ankara ve İzmir'de de yardım kampanyası başlatılmış fakat genelge dolayısıyla kampanya sonlandırılmıştı.