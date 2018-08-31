Danıştay Saldırısı Davası Sanıklarından Osman Yıldırım Tutuklandı
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.
Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen Yıldırım'ın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.