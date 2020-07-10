Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler Danıştay'ın Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesi dünya basınının bir numaralı gündemi oldu. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın Danıştay'ın kararını "son dakika" olarak duyurdu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önü açılmış oldu. Danıştay'ın kararı, dünya basınının da bir numaralı gündemi oldu. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın Danıştay'ın kararını "son dakika" olarak duyurdu.

"YUNANİSTAN'LA SORUNA YOL AÇABİLİR"

AP'nin son dakika haberinde Ayasofya'nın cami olması kararının Yunanistan'la soruna yol açabileceği ifadesi yer aldı. Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

"AYASOFYA'NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN YOLU AÇILDI"

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden "son dakika" verdiği haberde, "Türk mahkemesi, 6'ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı" ifadesini kullandı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de "mimari bir mücevher" olarak tanımladığı Ayasofya'nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı.

NYT değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

DAHA BÜYÜK AYRILIKLARA YOL AÇABİLİR

Rus basınında yer alan flaş açıklamada Ortodoks kilisesinin "Bu kararın daha büyük ayrılıklara yol açabileceğinden endişe duyuyoruz" ifadesi yer aldı.