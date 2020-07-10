Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
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Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya cami olarak kullanılabilecek. Bu karar sonrası Rus Ortodoks Kilisesi bir açıklama yaparak, "Ayasofya müzesinin camiye dönüştürülmesi kararından üzüntü duyduk. Karar büyük ayrışmalara yol açabilir" dedi.

10.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:43

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Bu karar sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden küstah bir tepki geldi.

"ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK"

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill'in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir

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Haber Yorumları (12)
1234: hayırdır da neden ayrışmalara yol açsın mekan bizim. . .
Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
PEKCAN: Yabancı ülkeler karar alırken Türkiye ne der diye düşünüyor mu? Bizde ne işimize gelirse kimseyi takmadan karar alabilmeliyiz.
Cevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
MEHMET: hahahaha güldürdün, bak şimdi burdan anasayfaya git, orda dolar/euro/altın yukarı doğru hareket ediyor.. hadi bakalım hayirlı olsun ekmek 10 lira..
1 1 Yayından Kaldır
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