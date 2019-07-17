Danimarkalı şirket Çinli sanatçı Ai Weiwei'ye 'mülteci reklamı' tazminatı ödeyecek

Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin mülteci sorununa dikkat çekmek için can yelekleri ile yaptığı eserini bir reklam kampanyasında izinsiz kullanan Danimarkalı otomobil ithalatçısı firmaya 262 bin dolar tazminat cezası verildi.

Danimarka'ya Volkswagen marka araçları getiren Skandinavisk Motor Co. isimli firma, bir dergide yayınlanan reklamında Ai'nin "Yükselen Güneş" (Soleil Levant) isimli eserinin fotoğrafını arka plan olarak kullandı. Dergi reklamla birlikte 200 bin kereden fazla basıldı. Euronews.com'da Görüntüle