Danimarkalı eski bakana sığınmacı çiftleri ayırmaktan hapis cezası verildi

Eski Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg, sığınma başvurusu yapan bazı genç çiftleri yasa dışı şekilde ayırmakla suçlandığı davada 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, temyize götürülemiyor.

Hapis cezasının koşulsuz infaz edileceğine dair karar, Stoejberg’in siyasi kariyerinin de sonu olabilir.

Stoejberg ise gazetecilere yaptığı açıklamada mahkemenin kararına çok şaşırdığını söyledi.

2015-2019 yılları arasında Danimarka Göç ve Uyum Bakanı olan Stoejberg, "Kaybeden yalnızca ben değilim, Danimarka da değerlerini kaybetti" dedi.

Stoejberg, 2016'da aldığı kararla kız çocuklarını korumak ve çocuk yaşta evliliklerle mücadele etmek istediğini belirtti, "Cezamı kabul edeceğim ama pişman değilim" dedi.

Mahkeme ise Stoejberg'in tedbirlerinin yasa dışı olduğuna hükmetti.

Danimarka'da daha önce de 1995’te eski Adalet Bakanı Erik Ninn-Hansen, Sri Lankalı göçmenlerin ailelerini ülkeye getirmelerini engellediği için dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birkaç ay içinde 23 çift ayrılmaya zorlandı

Sağcı popülist Danimarka Halk Partisi’nin desteklediği merkez sağ hükümette Göç ve Uyum Bakanı olarak görev yapan Stoejberg, bu süreçteki katı tavrı ve getirdiği kısıtlamalarla biliniyor.

Stoejberg, Şubat 2016'da 18 yaşından küçük evli göçmenlerin eşleriyle birlikte kalmamaları yönünde bir karar almıştı.

Karar, hakkında yapılan bir şikayet nedeniyle iptal edilmeden önce yalnızca birkaç ay yürürlükte kaldı ve bu sırada 23 evli çiftin ayrılması istendi.

Stoejberg hakkındaki dava da Suriyeli genç bir çiftin şikayeti sonrası başladı.

17 yaşındaki Rimaz Alkayal ve 26 yaşındaki eşi Alnour Alwan, bebek beklemelerine rağmen dört ay ayrı yaşamaya zorlanmıştı.

Hem ombudsman hem de özel bir komisyon tarafından yürütülen soruşturmalarda, ayırmaların ve Stoejberg’in diğer kararlarının yasa dışı olduğu sonucuna varılmıştı.