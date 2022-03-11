Danimarka ile Kosova arasındaki mahkumların nakline ilişkin anlaşma mayısta hazır olacak

Danimarka ile Kosova arasında 300 kişilik hapishane hücresinin kiralanması için varılan anlaşmanın mayıs ayında hazır olacağı bildirildi.

Kosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, mevkidaşı Albulena Haxhiu ile bir araya geldi.

Haxhiu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mahkumların nakline ilişkin söz konusu anlaşmanın Kosova ile Danimarka Krallığı arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Anlaşmanın, demokratik dünyaya Kosova'nın ciddi ortak ve müttefikleri ile uluslararası dostlarına her zaman cevap vereceğini kanıtladığını vurgulayan Haxhiu, "Müzakereler esnasında iki heyet ciddiyet ve tam bağlılık gösterdiler. Adalet Bakanı olarak tüm bu zamanda yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Ciddi dost ülkelerle yapılan anlaşmalar, kurumlarımızın gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunup düzgün işleyişlerini daha yüksek bir seviyeye yükseltecektir." diye konuştu.

Haxhiu, tarafların anlaşmanın yazımının bir an önce tamamlanmasını amaçladığını aktararak bunun mayıs ayında olabileceğini, daha sonra anlaşma metninin iki ülkenin Meclislerine oylamaya gönderileceğini belirtti.

Anlaşmanın meclislerden geçmesinin ardından Danimarka'dan gelecek mahkumların yerleştirileceği Gilan'daki gözaltı merkezinde tadilat yapılacağını kaydeden Haxhiu, daha sonra ülkesinin Danimarka kurumlarını bilgilendireceğini anlattı.

"Anlaşma, Kosova'nın çeşitli alanlardaki çıkarlarını daha fazla korumamıza imkan sağlayacak"

Haekkerup ise Kosova ile Danimarka arasında varılan mahkumların nakline ilişkin anlaşmanın Danimarka'yı Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya giden yolda Kosova'yı desteklemek konusunda daha sesli olmasını sağlayacağını söyledi.

Dünyanın zorluklarla karşılaştığı bu dönemde Kosova'nın AB ve NATO'ya bağlılığını görmenin önemine işaret eden Haekkerup, "Bu anlaşma, vize serbestisi konusu da dahil olmak üzere Kosova'nın çeşitli alanlardaki çıkarlarını daha fazla korumamıza imkan sağlayacaktır. Anladığım kadarıyla bu konu (vize serbestisi) çok önemli ve ben bunu muhakkak Danimarka'da tartışacağım." ifadelerini kullandı.

Mahkumlar 2023 yılında Kosova'ya nakledilecek

Kosova ile Danimarka arasında Aralık 2021'de yapılan anlaşma kapsamında Kosova, Danimarka'ya 300 kişilik hapishane hücresi kiralayacak.

Danimarka'dan gönderilecek mahkumlar cezalarını Danimarka'da çekmeye başlayacak, 2023 yılında Kosova'ya nakledilecek.

İki ülke arasında varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kosova Meclisinde onaylanması ve 120 sandalyeli Mecliste oyların üçte ikisinin alınması gerekiyor.

Toplam 10 yıllık kiralama kapsamında Kosova, Danimarka'dan 210 milyon avro alacak.