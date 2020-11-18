Danimarka Gıda Bakanı Jensen "vizon itlafı" krizi nedeniyle istifa etti
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Danimarka Gıda Bakanı Jensen "vizon itlafı" krizi nedeniyle istifa etti

18.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:45
Danimarka Gıda Bakanı Jensen

Danimarka'da, koronavirüsün mutasyona uğramış halini insanlara bulaştıran vizon çiftliklerindeki tüm vizonların itlafının yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etti.

Danimarka Gıda Bakanı Mogens Jensen, hükümetin '17 milyon vizonun öldürülmesi' kararının yarattığı kriz nedeniyle istifa etti. İstifa kararını Bakanlığın internet sitesinden duyuran Jensen, "Parlamentodaki partilerin çoğunluğunun desteğini yitirdiğimi düşündüğümden dolayı, bugün Başbakan'a hükümette bakan olarak görev alamayacağımı bildirdim." ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN'IN DA ROLÜ İNCELENSİN" TALEBİ

Jensen'in istifasını yeterli bulmayan muhalefet partileri, "yasal dayanak" skandalında, Başbakan Mette Frederiksen'in rolünün de incelenmesini istiyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede vizon çiftliklerindeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurmuştu.

KORONAVİRÜS VİZONLARDA MUTASYONA UĞRAMIŞTI

Karara gerekçe olarak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlarda mutasyona uğraması gösterilmişti. Vizonlarda mutasyona uğrayan ve cluster-5 olarak adlandırılan virüse, Kovid-19 aşısının etkili olmadığı kaydedilmişti.

VİZON İTLAFININ YASAL DAYANAĞININ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki vizonları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştı. Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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