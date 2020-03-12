Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı
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Mette Frederiksen, fahrettin koca, Danimarka, Güncel

Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 514'e çıktığı belirtildi.

12.03.2020 04:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:47
Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 514'e çıktığı belirtildi.

Başbakan Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ve yetkililer, ülkedeki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, koronavirüs vakası sayısının hızla arttığını ve 514'e çıktığını, 1303 kişinin karantinada tutulduğunu söyledi.

Cuma gününden itibaren ülkedeki eğitim kurumlarının 14 gün boyunca kapatıldığını, kritik görevlerde olmayan kamu çalışanlarının evlerine gönderildiğini anlatan Frederiksen, özel sektör yetkililerinden de evden çalışabilecek olanları evlerine göndermesini istedi.

Frederiksen, 100 kişiden fazla olan etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini, gerekirse bu yönde yasa çıkartılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ise koronavirüs tedavisi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

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Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

Kaynak: AA

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Danimarka'da Kovid-19 vakası sayısı 514'e çıktı

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