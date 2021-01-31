Danimarka'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi
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Danimarka'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi

31.01.2021 04:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 04:06
Danimarka'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi

Danimarka'da 2020 Aralık ayından bu yana Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere bir yenisi daha eklendi.

Danimarka'da 2020 Aralık ayından bu yana Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere bir yenisi daha eklendi.

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından Danimarka'nın ikinci büyük şehri Arhus'ta gösteri düzenlendi.

Organizatörlerin başkent Kopenhag'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Arhus'a göstericileri otobüslerle taşıdığı gösteri, geçen haftalardakilere göre daha sakin geçti.

Batı Jylland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30'da başlayan gösteri saat 21.00'de sona erdi.

Polis, yoğun önlemler aldığı gösteriyle alakalı yasalara aykırı harekette bulunan 4 kişi hakkında işlem yaptığını, 20 yaşında bir kadını ise polise taş atmaktan dolayı gözaltına aldığını bildirdi.

Danimarka'da Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde 3 kişi başbakanın maketini yakmakla bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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