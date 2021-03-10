Danimarka, camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi
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Danimarka, camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

10.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:52
Danimarka, camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Danimarka parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve inanç gruplarının yurt dışından aldıkları yardım ve bağışları sınırlandırmak için yasa çıkarttı.

Danimarka parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve inanç gruplarının yurt dışından aldıkları yardım ve bağışları sınırlandırmak için yasa çıkarttı.

Parlamentoda dün oylanarak kabul edilen yasaya göre, Göç Bakanlığı, Danimarka demokratik değerlerine zarar verdiği değerlendirilen yurt dışındaki tüzel kişi, gerçek kişi, kuruluş ve devlet kurumlarını "yasak listesine" alacak.

Göç Bakanlığının yasak listesinde yer alanlar, ülkedeki herhangi bir STK ya da inanç grubuna, tek seferde ya da 1 yıl içinde en fazla 10 bin kron (12 bin 198 lira) bağış yapabilecek. STK ile camilerin de içinde bulunduğu inanç grupları, listede yer alanlardan Bakanlığın belirlediği meblağdan daha yüksek bağış ya da destek alması halinde parayı iade edecek.

Göç Bakanı Mattias Tesfaye, yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yurt dışında Müslüman vatandaşlarımızı Danimarka aleyhine çevirmeye çalışan ve böylece toplumumuzu bölmeye çalışan aşırı güçler var. Son yıllarda medyada sıkça, Danimarka'daki camilerin başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışından milyonlara ulaşan miktarda destek aldığı haberleri yer aldı. Hükümetimiz buna engel olacak." ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti (Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Muhafazakar Partinin yanı sıra aşırı sağcı partiler Danimarka Halk Partisi ile Yeni Sağ, yasa tasarısının kabulü için oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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