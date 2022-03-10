Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da
AA - Erkin Keçi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'daKosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Görüşmeden detaylar Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da
Kosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile bir araya geldi.