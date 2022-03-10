Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da - Haberler

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Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

AA - Erkin Keçi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'daKosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görüşmeden detaylar Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

Kosova'da temaslarda bulunan Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ile bir araya geldi.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Kosova'da

AA / Erkin Keçi - Güncel

Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, Danimarka, Kosova, Güncel, Haberler

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