Sosyal medya platformlarında yayılan iddialara göre, uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve Türk mutfağına olan tutkusu ile bilinen Zanna'nın İslam dinine girdiği ve bu değişiklik sonrası ismini "Danyal Hamza" olarak değiştirdiği ileri sürüldü.Ancak bugüne kadar böyle bir din değiştirmeye dair ya da isim değişimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu şu an bu söylentileri yakından takip ederken, iddialar netlik kazanmamış durumda. Danilo Zanna Müslüman mı oldu?

DANİLO ZANNA MÜSLÜMAN MI OLDU?

Ünlü şef Danilo Zanna hakkında sosyal medyada dolaşan yeni bir söylenti dikkatleri üzerine çekti. Paylaşılan içeriklere göre, Zanna'nın din değiştirerek İslamiyet'i seçtiği öne sürülüyor. Yakın çevresine bu kararını bir süredir dile getirdiği iddia edilirken, ünlü şefin ismini "Danyal Hamza" olarak değiştirdiği söylentileri de konuşulanlar arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ ETKİ OLUŞTURDU

Söz konusu iddialar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı Danilo Zanna'ya destek mesajları gönderirken, bazıları ise haberin gerçekliğini sorguladı. Zanna'nın yıllardır Türk mutfağına olan ilgisi ve Türkiye kültürüne duyduğu yakınlık, bu iddialarla bağlantılı olarak gündeme taşındı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Bu söylentilere rağmen, Danilo Zanna'dan ya da birlikte çalıştığı yapım ekibinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle izlenirken, konuyla ilgili bir açıklama gelmesi durumunda daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.