Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı kim?

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı kim?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Heyecan dolu gecede yapılan Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı kim?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı kim?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı kim?

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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