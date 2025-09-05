Dandadan 2. sezon 10. bölüm ne zaman yayınlanacak, Dan Da Dan 2. sezon 10. bölüm izleme linki var mı?

Anime severlerin son dönemde en çok merak ettiği yapımlardan biri olan Dandadan, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü. Peki, Dandadan 2. sezon 10. bölüm ne zaman, Dandadan 2. sezon 10. bölüm izlemelinki var mı?Özellikle hikâyedeki hız kesmeyen gelişmeler izleyicilerin ilgisini artırırken, 10. bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Dandadan 2. sezon 10. bölüm ne zaman, Dandadan 2. sezon 10. bölüm izlemelinki var mı?

DANDADAN 2. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gelen bilgilere göre Dandadan 2. Sezon 10. bölüm, 5 Eylül 2025 tarihinde Japonya'da yayınlanacak. Türkiye'deki izleyiciler için bu tarih, zaman farkından dolayı 4 Eylül Perşembe akşamına denk geliyor.

DANDADAN 2. SEZON 10. BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?

Anime yayınlarını takip eden izleyiciler, yeni bölümün hangi platformlarda yer alacağını da araştırıyor. Dandadan'ın yeni bölümleri genellikle uluslararası lisanslı yayın platformları üzerinden eş zamanlı veya kısa gecikmelerle erişime açılıyor. Türk izleyiciler de resmi platformlar üzerinden kolaylıkla bölümleri takip edebiliyor. Her hafta düzenli olarak yayınlanan bölümler, sabırsızlıkla bekleyen hayranlara güncel içerik sunuyor.

2. SEZONUN BÖLÜM PROGRAMI

Dandadan 2. sezon toplamda 12 bölümden oluşacak. Her hafta düzenli şekilde yeni bir bölüm izleyicilerle buluşuyor. Japonya'da yayın saati genellikle gece yarısı sonrası olurken, Türkiye ve Avrupa'daki izleyiciler için bu saatler akşam ya da geceye denk geliyor. Böylece hayranlar haftalık maceraları neredeyse eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Önceki bölümlerde Okarun ile Evil Eye arasında yapılan düello anlaşması izleyicilerin ilgisini artırmıştı. 10. bölümün başlığının ise "The Secret Art of Being Attractive" olacağı biliniyor. Bu bölümde Okarun ve Momo'nun gizemli bir "altın top" araştırması yapacağı ve hikâyenin yeni bir yön kazanacağı tahmin ediliyor. Aksiyonun ve mizahın iç içe geçtiği sahneler, hayranları yine ekrana kilitleyecek.

HAYRANLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Serinin hayranları, her yeni bölüm öncesi sosyal medyada teoriler üretmeye devam ediyor. Özellikle karakterler arasındaki ilişkiler, doğaüstü olaylarla birleşince hem eğlenceli hem de heyecan verici sahneler ortaya çıkıyor. 10. bölümün de bu çizgide ilerlemesi, sezonun finaline doğru tempoyu artırması bekleniyor.

• Yayın tarihi (Japonya): 5 Eylül 2025

• Türkiye'de izlenebileceği tarih: 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı

• Bölüm sayısı: Toplam 12

• Öne çıkan tema: Altın top araştırması ve Okarun–Momo ikilisi

Anime dünyasında adından söz ettiren Dandadan, 10. bölümüyle izleyicilere hem aksiyon hem de gizem dolu anlar yaşatacak.