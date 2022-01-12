Danamandıra Tabiat Parkı'ndaki kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Silivri'yi beyaza bürüdü. Danamandıra Tabiat Parkı'nda ortaya çıkan kartpostallık manzara ise drone ile görüntülendi.

Mega kent İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Silivri de beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen Danamandıra Tabiat Parkı'nda ise muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Tabiat parkındaki görsel şölen havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç-İHA)