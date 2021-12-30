Damla Sönmez'den aşk itirafı geldi!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak olan Damla Sönmez, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

ÖZEL HAYATI MERAK EDİLİYOR

Geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık sevgilisi Ushan Çakır'dan ayrılan Damla Sönmez'in özel hayatı merak ediliyor.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Uzun bir süre adı Çukur dizisindeki partneri Aras Bulut İynemli ile anılan Damla Sönmez, bu aşk iddiasını kesin bir dille yalanlamıştı.

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini anlattı.

Sönmez, "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek." sözleriyle aşkı tanımladı.