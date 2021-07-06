Damla Projesi Gönüllülerinden Rektörümüze Ziyaret
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Damla Projesi Gönüllülerinden Rektörümüze Ziyaret

Damla Projesi Gönüllülerinden Rektörümüze Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin aktif olmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Rize'ye gelen farklı üniversiteden kırk altı öğrenci, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin aktif olmalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında Rize'ye gelen farklı üniversiteden kırk altı öğrenci, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda, Damla Projesi gönüllüleriyle bir araya gelen Rektörümüz, öğrencilerle tanışarak sergiledikleri bu duyarlı davranış için kendilerini tebrik etti. Ayrıca ülkemizin ve gençlerin gelişimine katkı sağlayarak örnek projeleri hayata geçiren Bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Projede görev alan gençlerle sohbet eden Rektörümüz, 'Damla Projesi' kapsamında yapılan etkinliklerin öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdığını ve bu öğrenciler sayesinde, geçmişte sahip olduğumuz ahlaki değerlerle donatılmış, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetiştiğini belirtti.

Damla Projesi gönüllüleri de kendilerini sıcak ve samimi bir sohbet eşliğinde ağırlayan Rektörümüzü ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür ettiler.

Ziyaretin sonunda, Damla Projesi gönüllüleri günün anısına Rektörümüze plaket takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre

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