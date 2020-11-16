Damla Erşubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem yeniden çekiliyor. Eski kadrodan kimsenin yer almayacağı söylenirken bir iddia ortalığı karıştırdı. Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın yeni ekipte de olacağı iddiaları yer almıştı. Konuya ilişkin Damla Ersubaşı, açıklama yapıp iddiayı, "Eski kadrodan kimse olmayacak" sözleriyle yalanladı.

Sihirli Annem dizisi Exxen platformu için yeniden çekiliyor. Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun başrolde olacağı dizide eski kadrodan kimse olmayacak. Bu kararın ardından Sihirli Annem oyuncuları sosyal medyadan tepki göstermişti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınlamıştı.

"SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞTİK"

Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın yeni ekipte de olacağı iddiaları yer almıştı. Damla Ersubaşı bu iddiaları yalanladı.Ersubaşı "Eski kadrodan kimse olmayacak. Yeni yola bu şekilde devam etme kararı almışlar biz de sosyal medyadan öğrenmiştik" dedi.