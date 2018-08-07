Damdaki Kemancı" Harbiye'de Sahnelendi - İstanbul

Broadway'in unutulmaz eserleri arasında yer alan "Damdaki Kemancı" adlı müzikal tiyatro eseri sanatseverlerle buluştu.

"İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri" kapsamında sahnelenen oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenime sunuldu.

Broadway'de ilk kez 1964 yılında sahneye konulan ve aralıksız 8 yıl boyunca, 3 bin 300 kez perde açan oyun, bugüne kadar en fazla dile çevrilen projeler arasında yer aldı.

Joseph Stein'in kaleme aldığı, Mehmet Ergen'in yeniden kendine has yorumuyla çevirdiği ve yönetmenliğini üstlendiği oyun, Rusya'da, 1905 yılının Çarlık döneminde, gelenek ve devrim arasına sıkışmış küçük bir köy olan Anatevka'da geçiyor.

"Sütçü Tevye" öykülerinden uyarlanan eserde, Mehmet Ali Kaptanlar, Binnur Kaya, Defne Koldaş, Ceren Gündoğdu, Derman Çinkılıç, Ayşe Nur KKöksal, Sidel Mizrahi, Aysan Sümercan, Anıl Altınöz, Özgür Çevik ve Selçuk Borak'ın yanı sıra 29 oyuncu ve 33 müzisyen yer alıyor.

Bugüne kadar 9 Tony ödülü alan yapımın dekor ve kostüm tasarımını Behlüldane Tor ve Gül Sağer hazırladı.

Projenin ışık tasarımı ise Richard Williamson, koreograf Anthony Whiteman imzasını taşıyor.

Ezgi Erol'un Türkçe şarkı sözlerini yazdığı eserde, şefliğini Başak Doğan'ın gerçekleştirdiği "Chromas Koro" oyunculara eşlik ediyor.

Canlı orkestranın da yer aldığı müzikalde piyanoda Emin İnal, kemanda Murat Anıl Erginol, Balkan Tüysüz, çelloda Burak Ayrancı ve Yasin Kula, basda Şahin Bahçeban, flütde Recep Fıçıyapan ve Didem Karakaya, klarnette Barış Yalçınkaya, Çağdaş Engin, gitarda Can Ercan ve Kerem Türkaydın, trompette Volkan Coşar, Onurcan Çağatay, trombonda Dilan Selek İlhan, Taşkın Akarsu, perküsyonda ise Ahmet Sakkaf ve Ayberk Garagon var.